Son olarak Clint Eastwood’un yönetmenliğini üstlendiği Richard Jewell filminde rol alan Sam Rockwell’in, yeni filminin detayları belli oldu.

Oscar ödüllü oyuncu Sam Rockwell, 1950’li yıllarda geçen ve bir Western film setinde art arda yaşanan esrarengiz cinayetleri çözmeye çalışan bir dedektifi canlandıracak. Henüz ismi açıklanmayan filmde Sam Rockwell’e Lady Bird, Little Women, The Grand Budapest Hotel filmleriyle isminden söz ettiren Saoirse Ronan ve Selma filminde Martin Luther King’i canlandıran İngiliz aktör David Oyelowo eşlik edecek.

Filmin yönetmenliğini ilk kez bir sinema filmi deneyimini yaşacak olan This Country dizisinin yönetmeni Tom George yaparken, senaryosunu ise Flaked dizisinin yaratıcısı Mark Chappell yazacak. Filmin yapımcılığını ise The Iron Lady, Belle gibi filmlerin yapımcısı Damian Jones üstlenecek.