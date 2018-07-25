Kaliteli projeler üreten FX kanalı yeni projesini duyurdu. FX, Fosse/Verdon adı verilen mini dizinin başrolleri için Sam Rockwell ve Michelle Williams‘la anlaşmaya vardı. Dizi Sam Wasson‘ın Fosse adlı biyografik kitabından uyarlanacak, yönetmen Bob Fosse‘yle Gwen Verdon‘ın evliliğine ve Broadway’deki ve TV’deki işbirliklerine odaklanacak. Fosse’yi Rockwell, Verdon’ı Williams canlandıracak.

1987’de vefat eden Fosse pek çok yapımda dans koreografı olarak yer almış, Cabaret, Lenny, All That Jazz filmlerini yönetmiş, Cabaret‘le yönetmen Oscar’ını kazanmıştı. 2000 yılında vefat eden Verdon’sa Broadway’de, sinemada ve TV’de rol almış, Fosse’yle de sıkça çalışıp birlikte pek çok dans koreografisi yaratmışlardı. Verdon, Fosse’den 70’lerde ayrılmış ama ondan boşanmamıştı. Çiftin bir çocukları olmuştu. Dizinin yapımcıları arasında Lin-Manuel Miranda da yer alacak. Dizi 8 bölümden oluşacak. 2019’a yetişip yetişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.