19 Temmuz 2017
Sandra Bullock, Netflix’in post apokaliptik dönemde geçecek gerilim filmi Bird Box‘ın başrolünü üstlenecek. Arrival filmiyle dikatleri çeken senarist Eric Heisserer’in kaleme aldığı bu gerilim filmini Danimarkalı yönetmen Susanne Bier yönetecek. Film, Josh Malerman’ın 2014’te yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanacak. Filmin merkezinde bir anne (Bullock) ve iki çocuğu yer alacak. Bu üç kişinin uzaylıların ölümcül saldırılarından sonra hayatta kalmaya çalışmalarına odaklanılacak. Bier çekimlere ağustosta başlayacak, Netflix filmi 2018’de yayınlayacak.
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