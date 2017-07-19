İlk iki sezonuyla izleyicileri mest eden Netflix dizisi Narcos‘un 1 eylülde yayınlanacak 3. sezonunda Boyd Holbrook’u göremeyeceğiz. İlk iki sezonda ajan Steve Murphy karakterini oynayan, öykünün merkezinde yer alan,...

Netflix’in Türkiye için bir dizi hazırladığı birkaç hafta önce açıklanmıştı. Bugün Netflix ilk Türk dizisini dünyaya da duyurdu. Daha önce açıklandığı üzere Netflix bu diziyi yapım şirketi O3 Medya’yla...