Gerard Corbiau, müziğe dair öyküleriyle tanınan bir yönetmen. Yeni filmi Saving Mozart’ta müzik yoluyla direnişi anlatacak.

Yönetmen: 1994’te çektiği ve dönemin en iyi biofilmlerinden Farinelli’den beri çok az yönetmen koltuğuna oturan Gerard Corbiau…

Konu: 1939’da Otto Steiner isimli bir musevi avusturyalı, ilerleyen verem hastalığı nedeniyle kaldığı sanatoryumda müziğiyle yaşama tutunur. Yaşlı adamın hayatı nazi işgalinin başlamasıyla daha da zorlaşacaktır. Nazilerin Mozart üzerinden propaganda yapmaya başlaması kendisi için bardağı taşıran son damla olacaktır. Film, Raphaël Jerusalmy’nin çok satan kitabından uyarlanacak.