Marvel Evreni’nde giderek yıldızı parlayan Jac Schaeffer’e, Captain Marvel ve Black Widow’un senaryoları teslim edilmişti. Disney yeni kuracağı platform Disney+’ta yayınlayacağı dizilerden birinde de önemli bir görev verdi. Vision ve Scarlet Witch’in hikayesinin anlatılacağı dizinin odak noktasında daha çok Scarlet Witch olacak.

Çizgi romanlardan sonra Avengers: Age of Ultron’la sinematik evrene dahil olan ikilinin aşklarının da anlatılacağı dizide Jac Schaeffer, yürütücü yapımcı olacak, senaryoyu yazacak ve ilk bölümün de yönetmenliğini yapacak.

Disney+ aynı zamanda Tom Hiddleston’lı Loki, Sebastian Stan ve Anthony Mackie’li Winter Soldier/Falcon dizisi için çalışmalarını sürdürüyor.