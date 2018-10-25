The Guardian’ın yeni haberine göre Scarlett Johansson, Ridley Scott‘la çalışma fırsatını bir nedenden ötürü reddetmek zorunda kalmış. Habere göre Johansson, Scott’ın yönetmeyi planladığı, Pulitzer ödüllü foto-muhabir Lynsey Addario‘yu konu alan biyografik filminin başrolünü üstlenmeyi kabul etmiş. Filmin hazırlıkları devam ederken filmin bütçesini Suudi Prens Muhammed Bin Salman‘ın karşıladığını öğrenince projeden çekilme kararı almış Johansson. Addario New York Times’la yaptığı röportajında “Scarlett kesin bir şekilde hayır dedi. Şöyle söyledi: ‘Bu adam, Yemen’deki savaşı devam ettiriyor. Kadınları hapse atıyor'” demiş. Johansson’ın MBS nedeniyle projeden ayrılmasından sonra film rafa kaldırıldı.

Öte yandan Addario, MBS’yle tanışmadığını da söylemiş. “MBS’nin bu filmi yaptırmak istemesinin nedeni batıdakilere Hollywood’ta, batının en güzel yerlerinde olduğunu göstermek. Peki onun filmimle ilişiğinin olmasını istiyor muydum? Tabii ki hayır, şükürler olsun ki ilişiği yok,” demiş. Nisan ayında MBS Amerika turu sırasında stüdyoların liderleriyle, Dwayne Johnson gibi yıldızlarla görüşmüştü.

Addario’nun Libya’dayken iki kez kaçırılmasını ve suistimal edilmesini konu alan filmin yönetmenliği daha önce Steven Spielberg‘e, başrolü de Jennifer Lawrence‘a teslim edilmiş ama çekilemeyince proje Scott-Johansson’a gitmişti. Filmin çekilip çekilmeyeceği belli değil.