En son Thor: Ragnarok filmini çeken aktör/yönetmen Taika Waititi kariyerine Jojo Rabbit adlı filmle devam edecek. Daha önce duyurulduğu üzere senaryoyu kaleme alan Waititi filminin başrollerinden birisini de üstlenecek. Haberlere göre, Waititi bu filmde Adolf Hitler’i oynayacak ama filmdeki Hitler portresi gerçek Hitler’den farklı olacak. Öykünün merkezinde yer alan 10 yaşındaki oğlanın Almanya’nın faşist döneminden bunalıp kendisine hayali bir arkadaş olarak Hitler’i yaratması anlatılacak. Oğluyla iletişim problemleri yaşayan, oğlunu anlayamayan anne rolü için Scarlett Johansson‘la anlaşıldı. Waititi bir yandan bu filmine hazırlanırken beri yandan da FX kanalı için What We Do in the Shadows‘un dizi versiyonunu da hazırlıyor. Johansson’ı bu yıl Avengers: Infinity War‘da ve Noah Baumbach’ın isimsiz filminde izleyebileceğiz.