Gürcü yönetmen Ana Urushadze ilk filmi Scary Mother’da ülkesindeki kadın sorunlarına edebiyat ve aile kavramlarına da dokunarak eğiliyor.

Ülke: Gürcistan

Yönetmen: İki kısa filmiyle başarı yakaladıktan sonra ilk filmini çeken Ana Urushadze

Festival: Locarno’da dünya galasını yapacak.

Oyuncular: Nato Murvanidze, Dimitri Tatishvili, Ramaz Ioseliani

Konu: Manana, yazmak için büyük bir tutku besleyen 50 yaşında bir evkadınıdır. Ailesi onu destekleyeceğine bu farklı yönüyle dalga geçer. Yazdığı kitabı ailesine okumaya başladığında, romanıyla gerçek hayat arasındaki paralellikler ve gerçeküstü olaylarla kurduğu bağlantılar ortalığı karıştırır.

Fragman izlediğimiz kadarıyla çok farklı bir konu ve iyi çekilmiş bir filmle karşı karşıyayız.