Stefan Zweig’ın 1941’de nazilerin yarattığı canavarlıkları kaleme aldığı romanı Schachnovelle, Philipp Stölzl tarafından sinemaya uyarlanıyor. Roman, Bartok isimli bir avukatın, müvekkilleriyle ilgili bilgileri nazilere vermediği için Gestapo tarafından tutuklanmasını ve hücre hapsindeki günlerini anlatıyordu. Bartok, hücrede bir satranç kitabı sayesinde akıl sağlığını korumaya çabalıyordu.

Filmde Bartok’u Oliver Masucci canlandırırken yardımcı rollerde Albrecht Schuch, Birgit Minichmayr, Rolf Lassgard ve Samuel Finzi’yi izleyeceğiz. Thomas Kiennast’ın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin çekimlerinin önemli bir bölümü geçtiğimiz aralık ayında tamamlanmıştı. Covid-19 salgını yüzünden mart ayındaki çekimler şimdilik ertelendi.