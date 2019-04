Gelecek de Bir Gün Gelecek…

Dünyanın en önemli iki şeyi vardır. Biri doğa, diğeri ise çocuklardır. Çünkü ikisi de geleceğe gidebilmenin yegane yoludur. Fransızca adıyla “L’heure de la sortie” ya da Türkçe “Okul Çıkışı” tam da bu noktadan çıkışla kendi şablonunu kurarak izleyicisine gerilimli bir atmosfer sunuyor. Filmin başrolünde ise yakın dönemde “Elle” filmi ile adını bir kez daha hatırlatan Laurent Lafitte…

Okul filmi konsepti üzerinden üstün zekalı çocukların gerilim unsuru olarak kullanıldığı yapımda, ana karakterimizin gözünden entrikalar sunuluyor. Birbirinden farklı tuhaf öğretmen kadrosu ve aynı şekilde farklı çeşit öğrencilerin gizemli davranışları filmin klasik bir film olmadığını veren sinyallerden denilebilir. Filmin bakış açısının yanıltıcı olabileceği, filmin içindeki dikkat etmeyeceğiniz minik ayrıntılarda gizli diyebiliriz.

Çevreci Mesajlar…

Çocuklar ve doğa söz konusu olduğunda, tüketilen doğal kaynaklar ve radyasyon yayan teknoloji ürünlerini hedef alan olabildiğince anti-kapitalist bir tutum söz konusu oluyor. Çocukların teknoloji bağımlısı olduğu bir dönemde modern teknolojiye reddeden karakter üzerine kurulan hikaye, bir anlamda günümüz gençliğini de eleştiren faktörlerden biri olarak akla geliyor.

Yakın dönemde vizyona giren Nocturama’da olduğu gibi bu filmde de filmin sonuna doğru cereyan edecek olayların akışını belirleyecek ipuçları filmin her tanesine serpiştiriliyor. Doğaya katkıda bulunmayan her bireyin zamanla soyutlanacağı bir mesaj bombardımanına tutan film, kült filmlerden Village of Damned’ten de ezgiler taşıyor.

Mayınlı Olmasa da Tokat Gibi Film…

Her insan en büyük kıyametinin, kendi ölümünden ibaret olduğunu düşünürsek; bu filmin merkezinde konumlandırılan konu da tüm dünyada tartışılan doğa katliamları, termik santrallerin radyasyon saçan tehlikeleri ve kaynakların hızla tüketimi denilebilir. Bu bağlamda filmin bir okul üzerinden bunu anlatması yönetmen Sebastien Marnier’in başarısı olarak adlandırılabilir.

Sonuç olarak bir an bile gerilimin eksik olmadığı, gizem unsurunu filmin sonuna kadar götüren çevreci ve önemli mesajlar veren bir filmle karşı karşıyayız. Village of Damned’i hatırlatan unsurları da izleme zevkini arttırıyor. İstanbul Film Festivali’nin dikenli bölümü Mayınlı Bölge’de yer alan School’s Out, bana göre bu bölümün filmi değil ama bu yılın iyi filmlerinden biri olduğunu söylemekte sakınca yok diyebiliriz..