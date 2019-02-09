1980’den beri Martin Scorsese‘nin filmlerini kurgulayan, özellikle Raging Bull‘da mükemmel bir kurguya imzasını atan Thelma Schoonmaker şu sıralar Scorsese’yle birlikte The Irishman filmini hazırlamaya devam ediyor. Schoonmaker bir röportajda bu filmle ilgili konuşmuş, filmin Goodfellas 2.0 olmadığını defalarca belirtmiş. “The Irishman, Goodfellas değil. Millet öyle bir film olacağını düşünüyor ama değil. Goodfellas değil. Tamamen farklı bir film bu film. Mükemmel. Herkes filmi çok sevecek. Ama lütfen, bunun Goodfellas olacağını düşünmeyin, çünkü değil,” demiş.

Görüleceği üzere Schoonmaker sayısız kez bu filmin Goodfellas benzeri bir gangster filmi olmadığını belirtmiş. O denli belirtmesinin nedeniyse The Irishman‘in Goodfellas benzeri bir film olma beklentisinin yüksek olması. Ama usta kurgucunun sözlerinden anlaşılacağı üzere efsane yönetmen Scorsese bu kez farklı bir gangster filmine imzasını atıyor. Bu arada Schoonmaker gençleştirme teknolojisi hakkında da konuşmuş. Gençleştirme teknolojisi daha çok ilk bir saatte kullanılmış. “Filmin ilk yarısında oyuncuları [Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino] gençleştirdik. İkinci yarıdaysa oyuncular gerçek yaşlarındalar. Bu büyük bir risk. Bu sahnelerden bazılarını izliyoruz ama ben oyuncuların gençleştirildiği sahnelerin tümünü görmedim. Ama ben de, Marty de bu sahneleri oyuncuların gençleştirilmesinin filmin diğer yarısını nasıl etkileyeceğini öğrenmek için izlemek zorundayız,” demiş.

Son söylentilere göre Netflix bu filmi eylül-ekimde vizyona çıkarıp çok geçmeden de yayınlamayı planlıyor ama Netflix henüz vizyon-yayın tarihine dair bir açıklama yapmadı. Kesin olan şu ki 2018’e Roma‘yla damgasını vuran Netflix ödüllerdeki başarısını The Irishman‘le de tekrarlamaya çalışacak, Roma’yı nasıl ki globalde de vizyona çıkardıysa The Irishman‘i de çıkaracak.