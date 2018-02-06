Arnold Schwarzenegger ilk kez bir dizinin başrolünü üstlenecek. Schwarzenegger, Amazon’un hazırladığı Outrider adlı dizinin hem başrolünü, hem de yürütücü yapımcılığını üstlenecek. Trey Calloway’le Mark Montgomery’nin birlikte kaleme alacakları bu dizi western türünde olacak, 1800’lerde Oklahoma’nın Kızılderili bölgesinde geçecek, şerif yardımcısının vahşi bir kanun kaçağını yakalayıp adaletli bir şekilde yargılamak için acımasız birisi olan Federal Marshal’la gücünü birleştirmek zorunda kalmasını konu alacak. Çocukken Avrupa’dan Amerika’ya göç eden Marshal karakterini Schwarzenegger oynayacak. Aktörün sıradaki projesi Terminator 6 filmi olacak. Bu filmin çekimlerine martta Tim Miller’ın yönetmenliğinde başlanacak. Amazon, Schwarzenegger’in 80’lerde iki kez oynadığı Conan‘ın da dizisini çektirecek. Conan’ı oynayacak oyuncu henüz belirlenmedi.