Matt Schrader’ın Score: A Film Music Documentary isimli belgeseli fragmanıyla heyecanlandırdı. John Williams, Danny Elfman, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, Howard Shore, Alexandre Desplat ve çok daha fazlası kapılarını Shrader’a açmışlar ve yaptıkları işin inceliklerini, hissettiklerini, görüşlerini paylaşmışlar.

Fragmanın hemen altında belgesele dahil olan müzisyenlerin listesini de bulacaksınız.

Hans Zimmer

Danny Elfman

John Williams

James Cameron

Trent Reznor

Rachel Portman

Randy Newman

Howard Shore

Quincy Jones

Junkie XL

Alexandre Desplat

Harry Gregson-Williams

Brian Tyler

Joe Kraemer

Heitor Pereira

Steve Jablonsky

Thomas Newman

Patrick Doyle

John Powell

Bear McCreary

Moby

Garry Marshall

Trevor Rabin

Henry Jackman

Jerry Goldsmith

John Debney

Steven Spielberg

Marco Beltrami

Christophe Beck

Tyler Bates

David Arnold

Christopher Young

James Horner

Dario Marianelli

Leonard Maltin

Robert Kraft

David Newman

Mychael Danna

Elliot Goldenthal

Bernard Herrmann

Conrad Pope

Alfred Newman

Atticus Ross

Joseph Trapanese

Max Steiner

Mervyn Warren

Bill Field

Christopher Lennertz

Deborah Lurie

Siu-Lan Tan

J. Ralph

Buck Sanders

Jon Burlingame

Richard Kraft

Amos Newman

JAC Redford

Doreen Ringer Ross

Robert Townson

Shawn Lemone

Mitchell Leib

Paul Broucek