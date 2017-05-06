Matt Schrader’ın Score: A Film Music Documentary isimli belgeseli fragmanıyla heyecanlandırdı. John Williams, Danny Elfman, Hans Zimmer, Jerry Goldsmith, Howard Shore, Alexandre Desplat ve çok daha fazlası kapılarını Shrader’a açmışlar ve yaptıkları işin inceliklerini, hissettiklerini, görüşlerini paylaşmışlar.
Fragmanın hemen altında belgesele dahil olan müzisyenlerin listesini de bulacaksınız.
Hans Zimmer
Danny Elfman
John Williams
James Cameron
Trent Reznor
Rachel Portman
Randy Newman
Howard Shore
Quincy Jones
Junkie XL
Alexandre Desplat
Harry Gregson-Williams
Brian Tyler
Joe Kraemer
Heitor Pereira
Steve Jablonsky
Thomas Newman
Patrick Doyle
John Powell
Bear McCreary
Moby
Garry Marshall
Trevor Rabin
Henry Jackman
Jerry Goldsmith
John Debney
Steven Spielberg
Marco Beltrami
Christophe Beck
Tyler Bates
David Arnold
Christopher Young
James Horner
Dario Marianelli
Leonard Maltin
Robert Kraft
David Newman
Mychael Danna
Elliot Goldenthal
Bernard Herrmann
Conrad Pope
Alfred Newman
Atticus Ross
Joseph Trapanese
Max Steiner
Mervyn Warren
Bill Field
Christopher Lennertz
Deborah Lurie
Siu-Lan Tan
J. Ralph
Buck Sanders
Jon Burlingame
Richard Kraft
Amos Newman
JAC Redford
Doreen Ringer Ross
Robert Townson
Shawn Lemone
Mitchell Leib
Paul Broucek