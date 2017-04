Usta yönetmen Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro’yla Killer of the Flower Moon filminde tekrar çalışabilir. Henüz bunun kesinleşmediğinin altını çizmek gerek. Imperative Entertainment şirketi, David Grann’ın Killer of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI adlı kitabından uyarlatacağı filmin yönetmenliği için Scorsese’yi, başrolleri için DiCaprio ve De Niro’yu düşünüyor. Üçlünün teklifi kabul edip etmedikleri açıklanmadı. Scorsese-DiCaprio-De Niro ikna edilmezse A listesindeki başka yönetmen-oyuncularla görüşülecek. Filmi usta senarist Eric Roth’un kaleme alacağıysa kesinleşmiş durumda.

Film, Oklahoma’da petrol bulunduktan sonra pek çok kişinin öldürülmesine ve FBI’nın kuruluşuna odaklanacak. Bu cinayetleri soruşturan J. Edgar Hoover bu dava sayesinde parlamış, daha sonra FBI’yı kurup başkanlığını üstlenmişti. Scorsese-DiCaprio ikilisinin The Devil in the White City uyarlamasında çalışacakları birkaç yıl önce kesinleşmişti. Ama bu filmin de ne zaman çekileceği bilinmiyor. Öte yandan Scorsese’nin De Niro-Al Pacino’lu The Irishman‘in de çekim tarihi Netflix’le anlaşma henüz tamamlanamadığından belli değil.