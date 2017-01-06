Şarkıcı-oyuncu Frank Sinatra’nın hayatına odaklanan biyografik film Sinatra‘nın senaristleri arasında yer alan Michael Chabon 23 Kasım 2016’da bu filmin çekilmeyeceğini açıklamış ama çekilmeme nedeni hakkında bir şey söylememişti. Bugün Martin Scorsese, Chabon’ın açıklamasını doğrulayarak projenin iptal edildiğini belirtti. Scorsese bu filmi on altı yılda birkaç kez çekmeye yeltenmiş ama sürekli bir sorunla (ya telif hakları sorunu ya da finansman sorunu) karşılaşınca bir türlü çekim aşamasına geçememişti. Scorsese başrolleri önce Al Pacino (Sinatra) ile Robert De Niro’ya (Dean Martin), daha sonra Leonardo DiCaprio’ya (Sinatra) paslamıştı. Scorsese bugünkü açıklamasında Sinatra’nın ailesinin filmin çekilmesini istemedikleri için projenin iptal edildiğini söyledi. Birkaç yıl evvel Scorsese çekim aşamasına geçmek üzereyken Sinatra’nın kızıyla şarkıların telifi konusunda sorun çıkmış, bunun üzerine proje rafa kaldırılmıştı. Usta yönetmen kariyerine The Irishman filmiyle devam edecek.