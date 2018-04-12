Paramount’ın Silence‘ın gişede batmasını gerekçe göstererek iptal ettiği The Irishman‘in haklarını satın alıp Martin Scorsese‘ye neredeyse 200 milyon dolarlık bir bütçe teslim eden Netflix, Scorsese’yle işbirliğine bu kez bir belgeselle devam edecek. Bir süredir belgesel çekmeyen (en son 2014’te 50 Year Argument‘ı vizyona çıkarmıştı) Scorsese bu kez Kanada yapımı skeç programı Second City Television (SCTV) üzerine bir belgesel hazırlayacak. 1976-1984 yılları arasında yayınlanan, John Candy, Eugene Levy, Andrea Martin, Catherine O’Hara, Harold Ramis, Rick Moranis ve Martin Short gibi pek çok komedyeni meşhur eden bir programdı SCTV. Belgesel için Levy, O’Hara, Short, Martin, Dave Thomas ve Joe Flaherty’le Jimmy Kimmel‘ın moderatörlüğünde röportaj yapılacak. Scorsese çekimlere 13 mayısta Toronto’da başlayacak. Şimdilik belgeselin yayın tarihi belli değil.