Epey başarılı olan gangster dizisi Boardwalk Empire‘dan sonra iki yıl boyunca Vinyl dizisini hazırlayan Martin Scorsese bu dizisiyle karışık eleştiriler almış, HBO ilk bölümden sonra 2. sezonu onaylasa da düşük reytingler nedeniyle diziyi iptal etmişti. Vinyl‘ın başarısızlığından sonra The Irishman filmini çeken Scorsese TV’ye dönmeyi planlıyor. Usta yönetmenin yeni dizisinin adı The Caesars olacak, genç ve güçlü Romalı liderlere odaklanacak. Yani Scorsese tekrar bir dönem dizisi hazırlıyor ama bu kez Roma İmparatorluğu dönemini, ilk sezonda imparator Caesar’ın yükselişini anlatacak. Henüz dizinin kanalı belli değil. Scorsese bu kez Vikings‘in yaratıcısı Michael Hirst‘le çalışacak. Hirst dönem yapımlarının ustası. Vikings dışında Elizabeth, Elizabeth: Golden Age, The Tudors ve Camelot yapımlarının senaristliğini üstlenmişti.

Peki dizi ne zaman çekilecek? Scorsese yıl boyunca The Irishman‘le meşgul olacağı için dizi ancak 2019’da çekilebilecek -İtalya’da çekilecek-, 2020’de yayınlanacak. Öte yandan Scorsese vakit kaybetmeden başka filmler de çekmek istiyor. Leonardo DiCaprio’nun rol alacağı iki projesi var: Başkan Roosevelt biofilmi ve Killers of the Flower Moon. Bunun dışında Sharon Stone’un başrolde olacağı isimsiz bir projesi de mevcut. Ama bu filmlerden önce diziyi çekecek gibi görünüyor. Sonra sinemaya dönecek. The Irishman‘den sonraki filmiyse netleşmedi, bu üç projeden birisi olabilir.