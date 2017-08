DC’yi bünyesinde bulunduran Warner Bros.’un Man of Steel ile başlattığı DCEU serisinden şu ana kadar gişede tatmin edici geri dönüşler almış olsa da eleştirmen yorumlarından ve seyirci memnuniyeti bakımından aynı derecede mutlu olmadığı açık. Solo karakter filmlerine bir türlü bulunamayan yönetmenler, Justice League’in arapsaçına dönen çekim süreci, Ben Affleck’in Batman rolünü bir daha oynamayacağına dair çıkan dedikodular… Filmlere gelen olumsuz yorumların üzerine bir de bu sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte durum daha da vahimleşti.

Ancak yeni çıkan haberlere bakarsak Warner Bros. bu durumu değiştirme niyetinde gibi. Bir süredir hem kadro hem de hikaye olarak belirsizlik içinde olan solo Joker filmi için enteresan haberler gelmeye başladı. Filmi yönetmesi için Todd Philips ile anlaşılmak üzere. The Hangover serisi ile gişe fatihi bir yönetmen olduğunu kanıtlayan Philips, her ne kadar komedi filmleriyle tanınmış olsa da eleştirmenleri de seyirciyi de bir nebze tatmin edebilecek bir isim gibi duruyor. Philips’in aynı zamanda filmin yapımcısı olması ve senaryoya da katkıda bulunması bekleniyor. Senaryo için anlaşılan bir diğer isimse The Fighter ve 8 Mile filmlerinin senaristi Scott Silver. Philips ve Silver ikilisi tarafından yazılacak hikayenin DCEU’dan bağımsız bir hikaye olması seçeneği de güçlü gibi gözüküyor. Yeni karakterlerin dahil olacağı ve diğer DCEU filmleriyle bağı olmayan bir Joker filmi olacak gibi görünüyor. Hikayede, Joker’in kökenlerine odaklanılacak. Dolayısıyla Suice Squad 2 ve Gotham City Sirens filmlerinde Joker’i canlandırmaya devam edecek olan Jared Leto solo Joker filmi için düşünülmüyor. Bu hikayede farklı bir aktör tarafından canlandırılacak farklı bir Joker karakteri izleyeceğiz.

Filmle ilgili asıl bomba gelişme ise filmin yapımcılığını yapacak olan isimle alakalı. Joker filminin yapımcısı Martin Scorsese olabilir. Variety’nin haberine göre usta yönetmenle görüşmelere başlandı. Kendi projeleriyle oldukça meşgul olan ve çizgi roman evrenine daha önce hiç bulaşmayan Scorsese’nin bu filme vakit ayırıp ayırmayacağını zaman gösterecek.

NOT: Yıllardır bir çizgi roman karakteri canlandırmak istediğini söyleyen ve kendisi de çizgi roman koleksiyoncusu olan Leonardo DiCaprio’nun ismi henüz hiçbir kaynakta geçmiyor ama, Scorsese’nin yapımcılığındaki bir Joker filmi hayata geçerse DiCaprio ismini sıkça duymamız da sürpriz olmayacaktır.