Birlikte dört çarpıcı filme, Taxi Driver, Raging Bull, The Last Temptation of Christ ve Bringing Out the Dead‘e imzalarını atan Martin Scorsese – Paul Schrader ikilisi, Bringing Out the Dead‘in aldığı olumsuz eleştirilerden sonra bir daha birlikte çalışmamışlardı. Son 20 yılı farklı projelerle geçiren ikili yakın zamanda tekrar bir araya gelecek. Haberlere göre Scorsese’yle Schrader üç yıllık bir dizi hazırlayacaklar. Schrader dizinin Hıristiyanlığın kökenlerine odaklanacağını söyledi. Dizi, İncil’de yer almayan, doğruluğu şüpheli olan metinlere, yani apokriflerden yola çıkıp pek bilinmeyen öykülere odaklanacak, 1. yüzyılda geçecek. Bu yüzden dizi için The Last Temptation…‘ın kurmaca versiyonu denebilir.

Schrader dizinin dijital platformda yayınlanabileceğini söyledi, ki Scorsese bir süredir Netflix ve Apple’la çalışıyor. Usta yönetmen bu yıl Netflix için Fran Lebowitz‘le ilgili yapıma imzasını atmıştı. Şimdilerdeyse Apple’ın finansmanıyla The Killers of the Flower Moon‘u çekiyor. Schrader ise yeni filmi The Card Counter‘ın post prodüksiyonuyla meşgul durumda.

Bu arada Scorsese’nin Silence‘dan sonra tekrar dine odaklanacağı dizisi dışında bir projesi daha var. Once‘ın yönetmeni John Carney‘nin yöneteceği, besteci George Gershwin‘e odaklanacak Fascinating Rhythm‘in yapımcılığını Scorsese üstlenecek.