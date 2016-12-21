Usta yönetmen Martin Scorsese kariyerine The Irishman filmiyle devam edecek. Steven Zaillian’ın kaleme aldığı film, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra evinen dönen Frank Sheeran’ın mafya babaları Russell Bufalino ve Angelo Bruno’yla yakın arkadaş olması, ardından onlar için çalışmaya başlayıp gangster olması ve Teamsters adlı sendikanın başkanı Jimmy Hoffa’yı öldürmesini anlatacak. İrlandalı lakaplı Sheeran’ı Robert De Niro, Hoffa’yı Al Pacino oynayacaklar. Scorsese’yle çalışmayacağını açıklayan Joe Pesci ikna edilirse Bufalino rolünde karşımıza çıkacak. Söylentilere göre Bruno’yu Harvey Keitel oynayacak. Oyuncu kadrosunun yılın başlarında açıklanmasını bekliyoruz. Zira Scorsese çekimlere yılın başlarında başlamayı planlıyor. Gelen haberlere göre Sheeran ve Hoffa’nın gençliğini gene De Niro’yla Pacino oynayacaklar. Bunun için David Fincher’ın Benjamin Button filminde kullandığı teknoloji kullanılacak ve De Niro’yla Pacino gençken nasıl görünüyorlardıysa öyle görünecekler. Film 2018 kışında vizyona girecek. Bu film, De Niro’yla Scorsese’nin Casino‘dan 22 yıl sonra çalıştıkları ilk film (toplamda 9. film) olacak. Scorsese’yle Pacino’yu da ilk kez buluşturacak. Scorsese, The Departed‘ta Costello, Goodfellas‘ta Jimmy rolünü Pacino’ya teklif etmiş ama aktörü ikna edememişti.

Scorsese bu filmi vizyona soktuktan sonra The Devil in the White City‘nin çekimlerine başlamayı planlıyor. Senaryoyu Billy Ray’le birlikte kaleme alan Scorsese senaryonun henüz tamamlanmadığını açıkladı. Film aynı adlı romandan uyarlanacak ve birbiriyle kesişen iki öykü anlatacak: 1800’lerde Dr. H.H. Holmes’un en az 200 kişiyi katletmesi ve Şikago’da yapımı yıllarca sürecek, pek çok badire atlatacak, pek çok işçinin ölümüne neden olacak görkemli bir fuar alanının inşa edilmesi anlatılacak. Holmes’u Leonardo DiCaprio oynayacak. Aktör kariyerinde ilk kez seri katili oynamış olacak. DiCaprio, Scorsese’yle birlikte filmin yapımcılığını da üstlenecek. Filmin çekimlerine 2019’dan önce başlanamayacağı için yüksek ihtimalle filmi ancak 2020 kışında izleyebileceğiz (ölmezsek tabii!). Film, Scorsese-DiCaprio ortaklığının 6. filmi olacak.