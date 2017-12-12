Christian Bale’li western filmi Hostiles‘la olumlu eleştiriler alan yönetmen Scott Cooper, Guillermo del Toro’yla çalışabilir. Variety’nin haberine göre, Fox Searchlight stüdyosu doğaüstü korku filmi Antlers‘ın yönetmenliğini Cooper’a teklif etti. Bu filmin yapımcılığını del Toro üstlenecek. Henrt Chaisson’la Nick Antosca’nın kaleme alacakları film, The Quiet Boy adlı kısa öyküden uyarlanacak. Filmin merkezinde bir kadın öğretmen yer alacak, bu öğretmen erkek öğrencisinin babasıyla sorunlar yaşadığını öğrenecek, daha sonra ölümcül bir sırrı keşfedecek. Bunun üzerine öğrencisini koruması altına alacak, ikisi beraber korkunç olaylarla mücadele edip hayatta kalmaya çalışacaklar.

Öte yandan del Toro’nun yeni projesi açıklandı. Yönetmen, Fox’ın 1947’de vizyona giren filmi Nightmare Alley‘in yeniden çevrimini hem kaleme alacak, hem de yönetecek. del Toro senaryoyu Kim Morgan’la birlikte yazacak. Yüksek ihtimalle bu film onun sıradaki filmi olmayacak, zira senaryo henüz yazılmadı. Film hırslı, dolandırıcı, genç bir adamın kendisinden daha suçlu bir kadın psikiyatrist tarafından kandırılmasını ve ikisinin birbirleriyle mücadelelerini konu alıyor. del Toro’nun sıradaki filmi Fantastic Voyage‘ın yeniden çevrimi olacak. James Cameron’ın yapımcılığını üstlendiği bu filmin çekimlerine 2018 sonbaharında başlanacak.