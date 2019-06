Christian Bale sevdiği yönetmenlerle tekrar tekrar çalışan oyunculardan. Scott Cooper‘la da daha önce Out of the Furnace ve Hostiles filmlerinde çalışmış, iki filmde de iyi performanslar vermişti. Deadline ve Collider’ın haberlerine göre ikili yakın zamanda üçüncü kez birlikte çalışabilirler. Fakat ikiliyi biraraya getireceği iddia edilen proje, Valhalla, henüz kesinleşmiş değil. Collider’ın yazarlarından Jeff Sneider bir aydır bu projenin izini sürdüğünü ama yürütücü yapımcılardan sürekli “proje gerçek değil” cevabını aldığını yazmış. Kısacası proje henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu arada gene resmi olmayan haberlere göre film, Netflix çatısı altında hazırlanıyor. Sneider, Joel Edgerton‘ın da filmde rol alacağını duyduğunu belirtmiş.

Bu projenin gerçek olup olmadığını zaman gösterecek. Öte yandan Deadline, Cooper’ın ikinci bir projeyle de meşgul olduğunu yazmış. Cooper’ın hazırladığı diğer filmin adı Over Tumbled Graves. Film yüksek ihtimalle Jess Walter‘ın romanından uyarlanacak. Kitap kadın bir dedektifin Washington’da bir seri katilin izini sürmesini konu alıyor. Cooper’ın yeni filmi Antlers ise bu yıl vizyona girecek.

Son olarak… Deadline, Made in America belgeseliyle dikkatleri çeken Ezra Edelman‘ın Netflix çatısı altında ilk kurmaca filmi V.I.N‘i hazırladığını, Ana Lily Amirpour‘un sıradaki filminin adının Mona Lisa and the Blood Moon şeklinde değiştirildiğini de belirtmiş.