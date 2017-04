13 martta Ridley Scott’ın sıradaki filmi All the Money in the World‘ün hazırlıklarına başladığı, başrolleri Natalie Portman’la Jack Nicholson’a teklif ettiği açıklanmıştı. Fakat Portman ve haberlere göre ardından Jennifer Lawrence, Scott’ın tekliflerini reddetmişlerdi. Pek tabii Nicholson da teklifi kabul etmemişti. Bugün gelen haberlere göre filme üç önemli isim dahil edildi: Michelle Williams, Kevin Spacey ve Mark Wahlberg. Williams, Gail Harris’i; Spacey, J. Paul Getty’i oynayacaklar. Wahlberg ise eski CIA ajanı rolünde karşımıza çıkacak. Film, Paul Getty’nin torununun kaçırılmasını, fakat Getty’nin torunu için kılını kıpırdatmamasını anlatacak. Çekimlere mayısta İtalya’da başlanacak.