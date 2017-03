Bu mayısta Alien: Covenant‘la karşımıza çıkmaya hazırlanan Ridley Scott, Prometheus serisinin üçüncü filminden önce başka bir film, All the Money in the World‘ü çekecek. Scott, İtalya’da çekeceği, cimri milyoner J. Paul Getty’nin hayatını ve torunu III. Paul Getty’nin kaçırılmasını konu alacak bu filminin başrolünü önce Angelina Jolie’ye teklif etti. Ama Jolie’nin çekim takvimi uygun olmadığı için Scott şu sıralar Natalie Portman’la görüşüyor. Scott aynı zamanda J. Paul Getty rolü için Jack Nicholson’la da görüşüyor. Ama Nicholson’ın filmde oynamayabileceği, Scott’ın onun kadar ünlü birisine rolü paslamak istediği söyleniyor. Kadro hızla oluşturulursa çekimlere Alien: Covenant gösterime girdikten sonra, mayısta başlanacak. Scott bu filmden sonra Leonardo DiCaprio’lu The Cartel filmini çekebilir ama 2018’de Prometheus serisinin üçüncüsünü çekebileceğini de açıklamıştı.