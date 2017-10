Ridley Scott, Prometheus/Alien serisini seviyor. O kadar seviyor ki elinde olsa seriye dördüncü ve beşinci filmleri de ekleyecek ama son film Alien: Covenant iyi bir hasılat elde edemediği için muhtemelen sadece bir film daha yapabilecek. Lakin henüz üçüncü filmin kesinleşmediğini belirtmek gerek. Scott yapımcılığını üstlendiği Blade Runner 2049‘ın tanıtımlarıyla meşgul olduğu şu aralar Alien hakkında da konuştu. Yönetmen serinin yaratıklarını seven kitleyi üzebilecek bir haber verdi. Scott yeni filmde yapay zekaya daha fazla odaklanmak istediğini belirtti. Dolayısıyla üçüncü film çekilirse yaratıkları fazla göremeyeceğiz, Covenant‘ta olduğu gibi yapay zekaya daha fazla yer verilecek. Zira Scott yaratıkların öyküsünü tamamladığını düşünüyor.

Hatırlanacağı üzere Covenant‘ın sonunda kötü robot Walter gemiye binmeyi başarmış ve Daniels ve Tennessee’yle birlikte yeni bir gezegene yol almaya başlamıştı. Scott yeni filmde yeni gezegene ulaşılırsa Walter’ın yaratıcı oluşuna odaklanmayı planlıyor. Bakalım Fox üçüncü filmi onaylayacak mı. Scott’ın sıradaki filminin henüz belli olmadığını belirteyim. Yönetmenin yeni filmi All the Money in the World‘ü aralıkta izleyeceğiz.