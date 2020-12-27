Star Trek’te Scotty karakterini canlandıran ve 2005’te kaybettiğimiz James Doohan ile ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Oyuncunun sıkı bir hayranı, 2008’deki bir uzay istasyonu görevinde Doohan’ın küllerinin uzaya taşınmasını sağlamış.

Dizide ve filmlerde “Işınla beni Scotty” repliğinde sık sık ismini duyduğumuz karakter, 2005 yılında hayatını kaybetmişti. Richard Garriott isimli bir girişimci Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 12 günlük bir görevde, Scotty’nin küllerini ve bir fotoğrafını mekiğe ve daha sonra istasyona taşımış. Garriot, tarihteki ilk uzay turistlerinden (resmi görevle değil, para vererek uzaya çıkan insanlar) biri olarak biliniyor.