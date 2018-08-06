En son The Florida Project filmini çeken, bu filmiyle olumlu eleştiriler alan Sean Baker şu sıralar Locarno Film Festivali’nin jüri üyeliğini üstleniyor. Baker bu görevini yerine getirirken Screen Daily’le projeleri hakkında konuştu. Yönetmen arka arkaya iki film çekmeyi düşünüyor. “Yapmayı düşündüğümüz iki film var. Bir ihtimal bunları arka arkaya çekeriz. Çünkü birden kurguya geçmekte çok kötüyüm. Genelde uzaklaşmaya ihtiyaç duyuyorum. Yapımcılar altı ay ara vermemi önemsemediklerinde çekimleri tamamlar tamamlamaz altı aylık ara verip bu aradan sonra kurguya geçiyorum,” diyor Baker. Birden kurguya geçmeyi sevmeyen yönetmen yeni filmini çektikten sonra diğer filmin çekimlerine başlamayı, ardından ikisini aynı anda kurgulamayı düşünüyor.

Yönetmen sıradaki filmini şubatta açıklamıştı. Yeni röportajında filmin hazırlıklarının devam ettiğini, daha önce çekim yapmadıkları mekânları kullanacaklarını belirtmiş. Filmi iPhone’la çekip çekmemeye karar vermemiş. Ne yazık ki çekimlere bu yıl başlamayacak. Baker çekimlerin 2019’da başlanacağını açıklamış. Diğer projesiyse Amerika dışında geçebilirmiş ama henüz bunun kararını vermemiş. Amerika dışında geçse de günümüzün Amerikası üzerine olacak bu film. Ülkenin doğru yapmadığı şeylere odaklanacakmış. İlk projeyi Baker kaleme alıyor, bu ikinci projeyi ise Baker’la Chris Bergoch birlikte kaleme alıyorlar. Bütçeye gelirsek… The Florida Project‘ten daha pahalıya mal olmayacak sıradaki filmleri. Son olarak yönetmen ileride bir gün aksiyon filmi çekmek istediğini belirtmiş ama yönetmenin çekmek istediği aksiyon filmi, William Friedkin‘in Sorcerer‘ı gibi politik altmetni olan bir film. Öyle bir senaryo kendisine gönderilirse şansını denemeyi istiyor.