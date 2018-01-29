2017’nin ödül sezonunda The Florida Project filmiyle çokça konuşulan yetenekli yönetmen Sean Baker kariyerinin sekizinci uzun metrajlı filminin hazırlıklarına yakında başlayacağını açıkladı Screen Daily sitesine. Şu sıralar Rotterdam Film Festivali’nde olan Baker, Screen Daily’le yaptığı kısa röportajda Amerika’ya döndükten kısa bir süre sonra yeni filminin araştırmaları için yolculuğa çıkacağını söylemiş. Bu geziye devam ederken de senaryoyu kaleme alacak. Adını belirlemediği yeni filmi günümüzün Amerika’sında geçip opioid* bağımlılığına odaklanacak. Baker gezisi sırasında hapishanelere, Batı Virginia’ya ve Cincinati’ye de uğrayacak. Buradan opioid bağımlılığına dair bilgi edinmeyi planlıyor.

Henüz senaryo bile yazılmadığı için filmin iPhone’la çekilip çekilmeyeceği ve çekim tarihi belli değil. Tabii oyuncu kadrosunu da belirlemedi Baker. Yönetmen yeni filmi için yapımcılarının ve ajansının onu acele ettirdiklerini, ama faturaları ödemesi gerekmiyorsa acele etmeye gerek duymadığını, hazırlıklara acele etmeden devam edeceğini söylemiş.

*Opioid: Sentetik maddelerden oluşan, morfin, kokain türü maddelerin hepsine verilen ad. Haşhaştan elde edilen ilaç grubudur. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar.