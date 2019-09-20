Sean Bean: Bana Öldüğüm Karakterlerle Gelmeyin

Usta aktör artık yaşamak istiyor.
yazar: 20 Eylül 2019

Oynadığı filmlerin yüzde 90’ında karakteri ölen Sean Bean, The Sun’a verdiği röportajda, artık karakterinin öldüğü rolleri kabul etmediğini söyledi…

“Artık böyle rolleri geri çeviriyorum. Zaten izleyenler karakterimin öleceğini tahmin edeceklerdir. Ölmekten kurtulduğum senaryoların daha fazla izleneceği kesin, çünkü izleyenler için ölmemem sürpriz olacaktır”

“Son gelen tekliflerin birinde yine “Seni öldüreceğiz” dediler. “Kesinlikle olmaz” dedim… “En azından ağır yaralasak” diye geri döndüler. “Tamam, ölmeyeceksem ağır yaralanmaya razıyım” dedim, değerlendiriyorlar”

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yazar: Haktan Kaan İçel - Eyl 20, 2019

yazar: bakınız - Eyl 20, 2019

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