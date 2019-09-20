20 Eylül 2019
Oynadığı filmlerin yüzde 90’ında karakteri ölen Sean Bean, The Sun’a verdiği röportajda, artık karakterinin öldüğü rolleri kabul etmediğini söyledi…
“Artık böyle rolleri geri çeviriyorum. Zaten izleyenler karakterimin öleceğini tahmin edeceklerdir. Ölmekten kurtulduğum senaryoların daha fazla izleneceği kesin, çünkü izleyenler için ölmemem sürpriz olacaktır”
“Son gelen tekliflerin birinde yine “Seni öldüreceğiz” dediler. “Kesinlikle olmaz” dedim… “En azından ağır yaralasak” diye geri döndüler. “Tamam, ölmeyeceksem ağır yaralanmaya razıyım” dedim, değerlendiriyorlar”
kategori:haber