Beyaz Perdede ve TV’de en çok ölen isimlerden biri olan Sean Bean, bu konuda Hollywood’da Vincent Price, Bela Lugosi ve John Hurt’ün ardından dördüncü sırada geliyor. 25 kez ölümün soğuk yüzüyle tanışan Bean, kendisine göre en iyi vefat sahnesini açıkladı:

“Boromir’in The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring’deki ölümü benim sinema ve ölüm yaşamımda özel bir yer tutuyor. Daha kahramanca bir ölüm bulamazsınız. Sanırım hayranlarım da benimle aynı fikirde olacaktır”