90 yaşında kaybettiğimiz efsanevi oyuncu Sean Connery’nin son dileklerini eşi Micheline Roquebrune açıkladı. 40 yıllık eşinin uykusunda huzur içinde yaşamını yitirdiğini açıklayan Roqueburne, son dileğinin külleriyle ilgili olduğunu söyledi:
“Sean, küllerinin iki ayrı alana serpilmesini istedi: Bahama Adaları ve doğup büyüdüğü yer İskoçya… Bahama Adaları’ndaki isteğini yerine getirdik. Geriye kalan küllerini İskoçya’ya serpebilmek için seyahat engellerinin kaldırılmasını bekliyoruz.”
Micheline Roquebrune, Connery’nin ölmeden önceki durumuyla da ilgili bilgi verdi:
“Demans nedeniyle son aylarında zor günler geçirdiğimiz oldu. Sağlığı birden kötüye gitti. Ama kendi deyimiyle “sessizce kayıp gitmek” istedi. Doktorları ve yakınları dışında kimseye haber verilmedi.”