Sean Young, Blade Runner’da birlikte çalıştığı Ridley Scott’ı reddettiği için başına gelenleri anlattı:

“Doğru söylemek gerekirse Ridley, Blade Runner çekimlerinin başında benimle çıkmak istiyordu ama ısrar etmesine rağmen reddettim. Sonrasında Zhora’yı canlandıran Joanna Cassidy ile birlikte olmaya başladı ve rahatladım. Yanlış düşünmüşüm. Harrison Ford ile olan seks sahnemizde gereksiz bir şekilde şiddet kullanılması sanırım reddedilmenin intikamıydı.”

“Blade Runner’dan sonra benimle hiç çalışmadı, arayıp sormadı bile. Garip bir durumdu. Russell Crowe’a binlerce kez rol veriyorsun ama beni aramaktan çekiniyorsun. Hakkında hiçbir zaman kötü konuşmadım. Onu kızdırdığımı düşünmüyordum.”

“Ridley’nin yapımcı olduğu Blade Runner 2049’daki 30 saniyelik cameo sahnem en son hakaret oldu. Bok gibi bir sahne değil miydi? Yapabileceğim pek bir şey de yoktu. Filmde olmasaydım izleyicilerin kızacağını, benim de konuşacağımı biliyorlardı. Bana biraz para ödediler, bir suskunluk anlaşması imzalattılar, oğluma da iş verdiler ve laf etmeyeceğimi düşündüler”