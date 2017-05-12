Sebastian Lelio, 2013 yılında başrolü Paulina Garcia’ya verdiği Gloria ile dünya sinemasında adından bahsettirmişti.

Bu kendisine yetmemiş olacak ki aynı hikayeyi farklı oyuncular ve ingilizce olarak Hollywood’a taşıyor.

Leilo, “Dünyanın en iyi kadın oyuncularından bir olarak Julianne’in karaktere yeni bir yorum getirme isteği onur verici ve karşı konulmazdı. Jazz gibi olacak. Orijinal filmden tınılar duyacaksınız ama yepyeni bir yorum göreceksiniz. Filmin ismine de henüz karar veremedik. Gloria olmama ihtimali var” sözleriyle projeyi ve mutluluğunu anlattı.

Yeni filmin Santiago Şili’de değil, Los Angeles’ta geçeceğini de hatırlatalım.