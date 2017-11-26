Şilili yönetmen Sebastian Lelio’yu ünlendiren, 50’lerindeki özgür ruhlu, yalnız bir kadına odaklanan filmi Gloria 2013’te vizyona girmişti. Şu sıralarda bu film, Amerika’da bizzat Lelio tarafından yeniden çevriliyor. Lelio daha önce çok az sinemacının (Alfred Hitchock, Michael Haneke, Yasujiro Ozu, Wes Anderson vs) yaptığını yapıp kendi filminin yeniden çevriminin yönetmenliğini üstlendi. Senaryoyu da tek başına yazan Lelio yapımcılığı Pablo Larrain’le birlikte üstleniyor. Los Angeles’ta geçen yeniden çevrimin başrolleriniyse Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn üstleniyorlar. Moore, Gloria’yı, Turturro ise Gloria’nın bir barda tanıştığı Arthur’u oynuyorlar. Gloria 2018’de vizyona girecek. Lelio’nun Rachel Weisz ve Rachel McAdams’lı filmi Disobedience, ABD’de Nisan 2018’de, Şili’de çektiği A Fantastic Woman ise şubatta vizyona girecek. Yani Lelio’nun son üç filmi de 2018’de gösterilecek. Disobedience‘ın olumlu, A Fantastic Woman‘ın karışık eleştiriler aldığını belirteyim.