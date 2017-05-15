Tek plan olarak kurguladığı son filmi Victoria‘yla adından sıkça söz ettiren Alman yönetmen Sebastian Schipper’ın (foto) sıradaki filmi açıklandı. Schipper yol filmi Caravan‘ı çekecek. Yönetmen, FFA (German Federal Film Board) kurumundan 450 bin euro destek alır almaz hazırlıklara başladı. Filmin merkezinde iki genç kız yer alacak. Schipper bu filminde 17 yaşındaki İngiliz kızla ondan daha genç, Senegalli bir kızın arkadaşlığına, beraber yaptıkları Avrupa turuna odaklanacak.

Öte yandan FFA en son Emma Watson’lı Colonia‘yı çeken Florian Gallenberger’a 390 bin euro verdi. Gallenberger, Jockel Tschiersch’in kaleme aldığı Grüner wird’s nicht romanını aynı adla sinemaya taşıyacak. Senaryoyu Gernot Gricksch kaleme aldı. Filmin merkezinde bir bahçıvan yer alacak, onun maceraları anlatılacak. İki yönetmenin de çekim tarihleri açıklanmadı. Ama yüksek ihtimalle iki filmi de 2018’de izleyebileceğiz.