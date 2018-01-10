Teknoloji devi Apple’ın dizi sektörüne de geçeceğini, streaming alanında Netflix, Amazon, Hulu gibi devlerle mücadeleye hazırlandığını daha önce açıklamıştık. Apple kısa sürede pek çok dizinin onayını verdi. Steven Spielberg’le Bryan Fuller, Apple’a Amazing Stories‘in yeniden çevrim dizisini hazırlıyorlar. Reese Witherspoon ise kanalların sabah programlarına odaklanan komedi türündeki bir dizi hazırlıyor. Başrolü Jennifer Aniston’la paylaşacak. Açıklanan diğer diziyse Are You Sleeping olmuştu. Gerilim türündeki bu dizinin başrolünü Octavia Spencer üstlenecek. Ronald Moore da uzayda geçen bir dizi hazırlıyor Apple’a. Görüleceği üzere Apple, Hollywood’un popüler isimlerine ilk dizilerini hazırlatıyor.

Bugün açıklanan diğer dizisiyse See adını taşıyor. TV ve sinemanın ünlü ve her daim yoğun senaristi Steven Knight diziyi kaleme alacak. Yukarıdaki dizilerinde olduğu gibi Apple hemen ilk sezonu onayladı -genelde önce pilot bölümü onaylanıyor, pilot bölüm sevilirse sezon onaylanıyor-. Pilot bölümü Red Sparrow‘la meşgul olan Francis Lawrence yönetecek. Dizi gelecekte geçecek, bilimkurgu türünde olacak. Konusu ve çekim tarihi henüz açıklanmadı. Diğer dizilerin de çekim tarihleri belli değil. Knight bu aralar Tom Hardy’li Taboo‘nun 2. sezonuyla, Peaky Blinders‘ın 5. sezonuyla, Matthew McConaughey-Anne Hathaway’li Serenity filmiyle meşgul durumda. Knight, BBC’ye A Christmas Carol mini dizisini de hazırlayacak.