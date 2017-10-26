Fransız Yeni Dalga akımını arkadaşlarıyla beraber sırtlayarak dünya sinemasının gidişatını değiştiren Jean-Luc Godard 1960-1967 yılları arasında en verimli dönemini yaşadı.

Dünya ve sinema değişirken bayrağı Godard ve arkadaşları taşıyordu. Sinemaya yeni bir biçim, dönemin siyasi akımlarına da yeni bir soluk verdi.

Online mecraların önemli kurgucularından kogonada bu dönemi çok iyi düzenlenmiş bir video ile anlatmış. Sinemayı ve özellikle bir yönetmeni konu alan gördüğümüz en iyi çalışmalardan biri…