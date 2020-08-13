Self Portrait: Ivan Ostrochovsky’den Usta Sinematografın Anısına

Usta slovak sinematografın hayatı belgesel oluyor.
yazar: 13 Ağustos 2020 59 görüntüleme

Geçtiğimiz yıl Berlin ve ülkemiz festivallerinde de beğenilen Servants’ın yönetmeni Ivan Ostrochovsky, Self Portrait ile bir sanatçının portresini çizecek. Bu yıl kaybettiğimiz usta sinematogaf Igor Luther’in hayatını anlatacak olan Ostrochovsky, arşiv görüntülerinden ve röportajlardan olduğu kadar, kendi anılarından da yararlanacak.

Luther, Alain Robbe-Grillet, Michael Haneke, Andrzej Wajda, Aleksandar Petrović, Volker Schlöndorff gibi isimlerle çalışmıştı. Schlöndorff ile çektiği Tin Drum, Altın Palmiye ve Oscar kazanmıştı.

Ivan Luther’in filmlerinde kısa bir gezinti için:

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yazar: bakınız - Ağu 12, 2020

yazar: bakınız - Ağu 13, 2020

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