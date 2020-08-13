Geçtiğimiz yıl Berlin ve ülkemiz festivallerinde de beğenilen Servants’ın yönetmeni Ivan Ostrochovsky, Self Portrait ile bir sanatçının portresini çizecek. Bu yıl kaybettiğimiz usta sinematogaf Igor Luther’in hayatını anlatacak olan Ostrochovsky, arşiv görüntülerinden ve röportajlardan olduğu kadar, kendi anılarından da yararlanacak.

Luther, Alain Robbe-Grillet, Michael Haneke, Andrzej Wajda, Aleksandar Petrović, Volker Schlöndorff gibi isimlerle çalışmıştı. Schlöndorff ile çektiği Tin Drum, Altın Palmiye ve Oscar kazanmıştı.

Ivan Luther’in filmlerinde kısa bir gezinti için: