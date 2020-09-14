Hong Kong’un 1930’lardan bu yana süregelen öyküsü önemli yönetmenlerin yer aldığı Septet isimli bir antoloji filmine konu oldu.

Sammo Hung, Ann Hui, Patrick Tam, Yuen Wo Ping, Johnnie To, Ringo Lam ve Hark Tsui, her biri kentin 10 yıllık bir dönemini konu alacak şekilde kısa filmlerini ürettiler. Filmde Simon Yam, Francis Ng, Suet Lam, Yuen Wah, Timmy Hung, Tat-Ming Cheung gibi Hong Kong sinemasının önemli oyuncularını da izleyeceğiz.

Busan Film Festivali’ni açacak filmin fragmanı farklı ve etkileyici bir film izleyeceğimizi işaret ediyor gibi…