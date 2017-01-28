Ünlü senarist Steven Knight’ın kaleme alıp yöneteceği Serenity adlı filmin başrolleri için Matthew McConaughey ve Anne Hathaway ikilisiyle görüşmelere başlandığı açıklandı. Hatırlanacağı üzere McConaughey-Hathaway ikilisi ilk kez Christopher Nolan’ın bilimkurgu filmi Interstellar‘da rol almışlardı. İkiliyi ikinci kez buluşturma ihtimali olan Serenity noir türünde olacak. McConaughey teklifi kabul ederse balıkçı teknesinin kaptanını oynayacak. Film bu kaptanın Karayipler’in küçük bir adasındaki gizemli geçmişine odaklanacak. Hathaway’in rolü hakkında bir açıklama yapılmadı. Knight çekimlere bu yaz başlamayı planlıyor. McConaughey bu yıl White Boy Rick adlı filmde de rol alacak. Hathaway’se Nasty Women adlı komedi filminde rol alacak.