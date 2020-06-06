1920 yılında japonlar tarafından öldürülen sovyet devrimci Sergey Lazo komunist dönemde birçok filme konu olmuş bir isim. Bunlardan biri ise Aleksander Gordon’un 1968 tarihli filmiydi…

Bu filmi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise küçük ama filmin senaryosu açısından çok önemli bir rolde Andrei Tarkovsky’nin bulunması… Tarkovsky filmin son sahnesinde Beyaz Ordu mensubu bir kötü subayı oynadı.

Kızkardeşiyle evli olan Aleksander Gordon’un ricasını kıramayan Tarkovsky, filme de küçük dokunuşlar yaptı. Ancak Tarkovsky’nin eklediği sahneler dönemin sansür komitesine takıldı ve film bir süre gösterime giremedi…

Filmin sonunda Sergey Lazo’nun öldürüldükten sonra bir ata bağlanıp Richard Wagner’in bir senfonisi eşliğinde sürüklenmesini “Bir kahraman böyle gösterilemez” diye reddeden komite “Andrei Tarkovsky, Lazo’yu öldürürken çok motive görünüyor, keyif mi alıyor?” yorumunu da yapmış.

Tarkovsky “Korkunç bir ölümü anlatırken ona uygun bir müzik kullandık. Beyaz Ordu’nun insanlara uyguladığı vahşeti de yine korkutucu bir sahneyle anlatmak istedik” savunması da fayda etmemiş ve son sahne filmden atılmış.