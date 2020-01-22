Netflix, pek girmediği, girse de çok iyi örnekler sergileyemediği politik sinemada Sergio ile bu gidişatı kırmak amacında gibi görünüyor. Wagner Moura ve Ana de Armas gibi iki güçlü oyuncunun başrolü oynadığı Sergio, bir Birleşmiş Milletler arabulucusunun gerçek yaşam öyküsüne odaklanacak.

Film, 2003’teki ölümünün öncesinde ve sonrasında hakkında yoğun tartışmalar süregelen, başarılarıyla BM Genel Sekreterliği için de ismi geçen Sergio Vieira de Mello’nun hayatını özellikle ABD’nin Irak’ı işgali sırasında yaşadıklarına odaklanacak. Eğer diplomatın yaşadıkları klasik amerikan otosansürüne uğramazsa, etkili bir politik film izleyeceğimizi söyleyebiliriz.

Greg Barker’ın yönettiği film 17 Nisan’da Netflix’te olacak.