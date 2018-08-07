Charles Graeber‘in gerilim türündeki romanı The Good Nurse sinemaya taşınacak. BRON Studios’un finanse edeceği, Lionsgate’in dağıtımcılığını üstleneceği filmi A War‘un yönetmeni Tobias Lindholm yönetecek. Film, Lindholm’ün İngilizce dilindeki ilk filmi olacak. Başroller içinse Jessica Chastain ve Eddie Redmayne‘le görüşülüyor. Deadline’ın haberine göre anlaşma tamamlanmak üzere. Senaryoyu Krysty Wilson-Cairns kaleme alacak. Film, Ölüm Meleği lakabını alan, 300 hastayı öldürmekle suçlanan hemşire/seri katil Charles Cullen’ın (Redmayne) cinayetlerine ve 2003’te yakalanışına odaklanacak. Kitap ülkemizde İyi Hemşire adıyla piyasaya sürüldü. Filmin çekim tarihi belli değil. Bu arada kitabın gerçeklerden yola çıktığını, Chastain’in seri katili yakalatan hemşireyi oynayacağını belirteyim.

Chastain şu sıralar It Chapter Two‘da rol alıyor. Eylülde Dark Phoenix‘in ek çekimlerinde rol alacak. Projeleri arasında isimsiz Noel komedi filmi, bol yıldızlı 355 adlı aksiyon filmi, oyun uyarlaması The Division yer alıyor. Redmayne ise şu sıralar The Aeronauts‘ta rol alıyor. Aktörün projeleri arasında Fantastic Beasts 3 filmi yer alıyor.