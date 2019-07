Dün San Diego’da düzenlenen Comic-Con etkinliğinde hem Seth Rogen‘ın bu yaz ekranlara veda edecek dizisi The Preacher‘ın, hem de birkaç ay önce ekranlara veda eden Game of Thrones‘un panelleri vardı. Game of Thrones paneline Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey, Nathalie Emmanuel ve daha pek çok oyuncu katılmazken dizinin showrunnerları DB Weiss-David Benioff ikilisi de panele gelmediler. Game of Thrones‘un (içler acısı) son sezonunun izleyicileri memnun etmemesine gönderme yapılarak Rogen’a The Preacher‘ın finalinin tatmin edici olup olmadığı sorusu üzerine Rogen, Weiss-Benioff ikilisinin kendi panellerine katılmamalarına gönderme yaparak “En azından ben buradayım, bence bu iyiye işaret,” şeklinde konuştu.

“Ben yüzümü göstermeye istekliyim,” diyen Rogen, yeni sezonun son sezon olacağını daha önce bilip bilmediği sorusunu da yanıtladı. “Evet, son sezon olacağını biliyorduk, yüzde yüz. Bu diziyi daha da uzatabileceğimiz bir fırsatımız vardı ama biz bitirmeyi tercih ettik,” demiş. Rogen çok geçmeden tekrar Game of Thrones‘a dönmeyi de ihmal etmemiş. “Şunu söylemek istiyorum. Bran’ı kral yaptıkları için pişmanlar diye düşünüyorum. Çünkü Bran en iyi hikâyeye sahip karakter değil,” demiş.

Rogen, GoT hakkında bu kadar çok konuşunca izleyicilerden de bir soru gelmiş. “Yapımcıların Jamie’nin Cersei’yi öldürmeme konusunda hata yaptıklarını düşünüyor musun?” sorusuna “Kesinlikle hata yaptılar,” diyen Rogen izleyicilerin bu karakterleri tuğlalar altında gömülü görmek için izlemediklerini de söyledi.