David Gordon Green türden türe atlamaktan hoşlanan, belirli bir türe saplanıp kalmayan bir yönetmen. Bağımsız dramalar da, bol efektli sulu komediler de yapan Green bu yıl karşımıza Boston Saldırıları’nda ayaklarını kaybeden Jeff Baum’ı konu alan Stronger filmiyle çıkmıştı. Bu filmi korku türündeki Hallowen takip edecek -film Ekim 2018’de vizyona girecek-. Korku türünü ilk kez denediği bu filmden sonraysa biyografik film türüne dönecek, ama bu kez mekân CBS’in ana haber bölümü olacak. Newsflash adı verilen film, Başkan John F. Kennedy’nin suikastını duyuran anchorman (haber sunucusu) Walter Cronkite’ye odaklanacak. Cronkite’yi Seth Rogen oynayacak. Ona Mark Ruffalo’yla Bryan Cranston eşlik edebilirler. Ruffalo’ya Cronkite’nin yapımcısı Don Hewitt, Cranston’a ise filmin kötüsü -Cronkite’nin patronu- Jim Aubrey rolleri teklif edildi. Sorun çıkmazsa Green çekimlere baharda başlayacak. Yönetmen filmi Kasım 2018’e (JFK suikastının 55. yıldönümüne) hazır hale getirmeyi planlıyor. İşler yolunda giderse sonbaharda Green’in iki filmini –Hallowen ve Newsflash– izlemiş olacağız.