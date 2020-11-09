Sevilla Film Festivali ilginç seçkisiyle dikkat çekiyor. Peter Gothar, Seven Small Coincidences’la izleyici karşısına çıkıyor.

Yönetmen: Daha çok TV filmleriyle tanınan, Cannes, Venedik gibi büyük festivallerde ödülleri bulunan deneyimli macar yönetmen Pether Gothar,

Oyuncular: Judit Rezes, Blanka Mészáros, Máté Mészáros

Konu: Orta yaşlı müzik öğretmeni Gertrud’un ailesiyle kendi halindeki yaşamı, eski öğrencisi Alban’ın geri dönüşüyle alt üst olur. İkisinin yaşadığı lezbiyen ilişki, çevrelerindeki herkesi etkileyecektir. İnsan ilişkilerini neşeli bir dille anlatmayı seven Gothar’dan yine iyi bir komedi geliyor gibi…

Festival Rotası: Film ilk gösterimini Sevilla’da yapıyor.