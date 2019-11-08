Apple TV+, yeni dizilerini art arda duyurmaya devam ediyor. Önemli yönetmenlerin ve yıldızların yer aldığı film ve dizilerle Netflix’ten kullanıcı devralmaya çalışan platformun yeni süper yapımı Severance…

Severance, bir işyeri gerilimi ve Adam Scott’ın oynadığı karakterimizin yeni şirketinde yaşadığı korkunç olayları izleyeceğiz. Dizinin yönetmen koltuğunda ise oyunculuk yıllarının ardından art arda çektiği filmlerle kendine farklı bir yönetmenlik kariye çizen Ben Stiller var. Özellikle Escape from Dannemora’dan sonra beklentilerimiz çok yüksek…. Dizinin senaryosunu Dan Erickson yazacak.