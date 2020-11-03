Bugüne kadar herhangi bir dizide izleme şansı bulmadığımız Christopher Walken, bu alandaki ilk deneyimini 77 yaşında yaşayacak. Ben Stiller’ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Severance adlı diziye John Torturro’nun ardından Christopher Walken da dahil oldu.

Apple’da yayınlanacak gerilim türündeki dizide Christopher Walken’a John Torturro’nun yanı sıra Adam Scott, Patricia Arquette, Tramell Tillman, Jen Tullock, Zach Cherry ve Britt Lower gibi önemli isimler eşlik edecek.

Dan Erickson’ın senaryosunu yazdığı dizi, Lumen Industries adlı bir şirkette geçecek. Dizi, çalışanlarına iş hayatları ile sosyal hayatlarını ayırmaları konusunda deneysel bir yöntem uygulayan bir şirketi merkezine alacak. Başrolde karanlık geçmişinden kurtulmaya çalışan Mark rolündeki Adam Scott’ı izlerken, Christopher Walken’ı ise Lumen Industries’te bir departman şefi olarak göreceğiz.

Dizinin yazarı Dan Erickson ve yönetmeni Ben Stiller’ın yanı sıra oyunculardan Adam Scott ve Patricia Arquette de dizide ayrıca yapımcılık görevini üstlenecek. Çekimlerine henüz başlanmayan dizinin Apple’da ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.