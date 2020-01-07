Netflix 17 Ocak’ta yayınlanacak Sex Education İkinci Sezonu için geniş fragmanını yayınladı. Yeni karakterler ile güçlenen kadro, yine seks konusunda kafası çok karışık gençlerle dolu küçük bir kasaba okulunda yaşananları anlatacak.

Laurie Nunn’ın yazdığı ve yapımcılığını yürüttüğü, Asa Butterfield ve Gillian Anderson’ın ana karakterler olarak sürüklediği ama birçok farklı iyi yazılmış karaktere de sahip olan Sex Education, ilgi çekici bir deneyim olmaya devam edecek gibi duruyor.