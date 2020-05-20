Steven Soderbergh, karantina günlerinde 3 senaryo yazdığını, bunlardan birinin de Sex, Lies and Videotape 2 olduğunu açıkladı.

1989’daki ilk filmle bağımsız sinemada çığır açan Soderbergh, kendi karantina sürecini anlattı.

“Karantinada 1985 yılından beri en verimli dönemini yaşıyorum. O yıllardaki tempoya dönünce Sex, Lies and Videotape’i yazdığımız ve çektiğimiz dönemler aklıma geldi ve devam bölümünü yazıverdim”

“Yazdığım 3 senaryodan biri devam filmi, diğeri orijinal bir senaryo, üçüncüsü de bir roman uyarlaması. Karantinada 6-7 hafta içinde belki 2 yıl içinde ancak yazabileceğim senaryoyu yazdım”